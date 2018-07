Após ser presa, mulher escapa de algemas e rouba viatura de polícia

Nos Estados Unidos, uma mulher conseguiu escapar de algemas e roubar uma viatura da polícia para não ser presa. Foto: Pixabay/diegoparra

A polícia de Lufkin, no interior do Texas, nos Estados Unidos, teve que lidar com um caso bizarro no último sábado, 2. Policiais foram chamados para atender uma ocorrência de furto em loja, e prenderam Toscha Sponsler, uma mulher de 33 anos que foi pega com objetos dentro da sua bolsa.

Até aí uma ocorrência comum, o que aconteceu depois é que causou a surpresa geral. Após ser algemada e colocada no banco de trás de uma das viaturas, ela, de alguma forma, conseguiu tirar o cinto de segurança e arrancou as algemas das suas mãos. Não satisfeita, ela se esgueirou pela janelinha da viatura, foi para o banco da frente e roubou o carro para fugir da polícia.

Houve uma perseguição que cruzou a cidade inteira e durou quase meia hora, terminando só quando uma outra viatura finalmente conseguiu fazer uma manobra para parar o carro roubado. O que era para ser uma prisão por furto simples acabou se tornando um crime bem pior e Sponsler ainda está presa com fiança estabelecida em US$ 18 mil.

Não acredita que isso aconteceu? Então veja abaixo o vídeo que mostra toda a ação:

