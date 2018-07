Após ser diagnosticada com câncer terminal, mulher faz sozinha ensaio de fotos para casamento

Natural de New Taipei, em Taiwan, Q May Chen pretende viajar a Bali com a mãe Foto: sctottweb/Pixabay

Com apenas 27 anos, a taiwanesa Q May Chen foi diagnosticada com câncer de mama em estágio quatro. Nesse nível, a doença já estava em estado terminal e não respondia ao tratamento. Como sempre sonhou com o próprio casamento e ainda não havia encontrado o amor de sua vida, ela decidiu fazer uma sessão de fotos de noiva sozinha.

O ensaio ocorreu no ano passado, mas a história está ganhando a internet apenas agora. Q May Chen recebeu a notícia da doença há quatro anos. À época, o câncer de mama ainda estava no estágio dois.

Após receber tratamento, ela ficou livre da doença, mas dois anos depois o tumor voltou de forma agressiva.

Hoje, ela está em estado terminal, mas não deixa de viver. Pelo contrário, decidiu realizar seu sonho de infância. “Quando eu era nova, eu amava me vestir bem e esperava que um dia eu me casaria e faria um ensaio de fotos", disse ela ao BuzzFeed.

"Então eu esperei, mas fiquei doente de novo. Foi quando finalmente decidi que o ensaio era algo que eu precisava fazer", afirmou. "Me dei conta de que mesmo que eu esteja sozinha, posso conquistar muito na vida. Você não precisa esperar por alguém que complete você", disse.

Ao site, Q May Chen afirmou que pretende viajar a Bali com sua mãe para uma 'lua-de-mel'.