Após protestos, museu retira estátua de Hitler; visitantes faziam selfies com nazista

A estátua de Hitler estava desde 2014 no Mata Trick Eye Museum Foto: Slamet Riyadi/AP

Uma estátua de cera do ditador nazista alemão Adolf Hitler foi removida neste fim de semana de um museu em Jacarta, na Indonésia, após pressão e protestos de grupos de direitos humanos.

Leia também: Policiais tiram selfie com rapaz bêbado para ele saber como chegou em casa

A estátua tinha sido colocada em 2014 no Mata Trick Eye Museum, cuja especialidade é montar cenários com efeitos 3D para que os visitantes possam tirar fotos com ilusão de ótica.

A estátua de Hitler ficava diante de um painel do campo de concentração de Auschwitz. "A maioria dos visitantes se divertia com a estátua e tirava fotos, pois consideram o museu um local de entretenimento", explicou a direção do estabelecimento.

No entanto, o museu passou a receber críticas e protestos de grupos de direitos humanos, o que levou a direção a retirar a estátua de cera.

Projeto retrata lado 'sombrio' das selfies no Memorial do Holocausto: