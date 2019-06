Após postagem romântica, Antonia Fontenelle nega namoro com Eduardo Costa

A atriz Antonia Fontenelle. Foto: Silvana Garzaro / Estadão

Antonia Fontenelle, de 45 anos, aproveitou o Dia dos Namorados nesta quarta-feira, 12, para esclarecer que não está namorando o sertanejo Eduardo Costa.

As especulações sobre um relacionamento entre os dois vieram após a atriz postar fotos românticas ao lado do cantor nas redes sociais. Tudo não passava de imagens feitas em um set de filmagem do clipe de Coração Pirada, do Roupa Nova, no qual contracenaram juntos.

"Todas as vezes que postei fotos nossas feitas no set de filmagem, elas vinham acompanhadas com a letra da música. Logo surgiu no imaginário de vocês um romance", escreveu. "Eu não faria declarações de amor para alguém que terminou um noivado há menos de um mês, e tenho certeza que ele também não", completou.

Em uma frase confusa, Antonia Fontenelle explicou a troca de elogios com Eduardo Costa e deu a entender que já 'ficou' com ele.

"Todas as vezes que eu e Eduardo trocamos elogios, ele me chamando de gostosa e eu dizendo que o beijo dele é uma viagem louca, é porque a gente se pegou a Vera e foi gostoso demais. Apenas isso, ok?", disse.

Alguns internautas acreditam que tudo não passou de uma jogada de marketing para anunciar o lançamento do clipe, que ocorre nesta quarta-feira em homenagem ao Dia dos Namorados. Veja abaixo a declaração na íntegra.

https://www.instagram.com/p/Bykkd9-JYWD/

Confira a publicação que levantou rumores sobre um possível namoro.

https://www.instagram.com/p/BygdfjAJJUX/