Após pedido de casamento em montanha, casal se perde e precisa ser resgatado

Imagem ilustrativa de um casal no Parque Nacional Sequoia, nos Estados Unidos Foto: Savs/ Unsplash

Boulder, Colorado - Joshua Mason, de Denton no Texas, encontrou um cenário lindo no alto das montanhas do Colorado, nos Estados Unidos, para pedir sua namorada em casamento, mas o casal teve problemas na descida para retornar para casa.

O xerife do condado de Boulder afirmou que o homem de 27 anos levou Katie Davis, de 28 anos, para uma caminhada neste sábado, 29. Eles se perderam quando anoiteceu no pico Jasper, a uma altitude de quase quatro mil metros.

O casal estava mostrando sinais de problemas com a altitude e desidratação quando um caminhante os encontrou. Ele os levou ao acampamento e lhes deu comida, água e um lugar para se aquecer. Outro campista pediu ajuda.

Equipes de resgate chegaram ao acampamento neste domingo, 30, e levaram o casal de carro. Joshua e Katie não precisaram de tratamento médico.

O sargento Clay Leak disse que os policiais descobriram que o noivado ainda está valendo.