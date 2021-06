Após morte de Paulinho por covid-19, Roupa Nova anuncia retorno com live

O quinteto da banda Roupa Nova em anúncio sobre novo DVD Foto: Instagram/ @roupanova

A banda Roupa Nova anunciou que irá fazer uma live de Dia dos Namorados neste sábado, 12. O show onlie vai ser transmitido às 22h no canal do YouTube do grupo.

Este é o primeiro encontro do, agora, quinteto, desde que Paulinho, o vocalista, morreu devido a complicações da covid-19, em dezembro do ano passado.

Os músicos começaram a ser vacinados em março deste ano. Nando, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth já foram imunizados, faltando apenas apenas Serginho Herval e Kiko para receber a doses contra o coronavírus.

O anúncio da live foi feito no perfil das redes sociais da banda."Já estamos em clima de romance por aqui! Dia 12 de junho tem live especial Dia dos Namorados. Estão prontos para se emocionar?", escreveu a equipe no Instagram.

Recentemente, os integrantes da Roupa Nova também anunciaram gravações de um novo DVD, em comemoração aos 40 anos do grupo. A novidade também foi dedicada ao colega que morreu: "Por vocês, por nós e pelo nosso querido Paulinho". O show está previsto para ser realizado no dia 22 de outubro, no Rio de Janeiro.