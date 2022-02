Após match no Tinder, homem ajuda mulher a dar à luz no 4º encontro

No dia do encontro, ela entrou em trabalho de parto e ele ficou ao lado dela Foto: Instagram @alyssahodges01

Alyssa Hodges, de 20 anos, e Max Silvy, de 25, são dois jovens australianos que se conheceram pelo Tinder. Eles começaram a sair e, após três encontros, ele acabou ajudando ela a dar à luz ao pequeno Ollie.

Na descrição do aplicativo de relacionamentos, ela avisou que estava grávida, mas ele não imaginava que 8 semanas depois ambos estariam juntos no hospital.

Em um vídeo viral do TikTok, Alyssa disse que planejava encontrar com Max no aeroporto depois de uma viagem de trabalho, mas sentiu que estava entrando em trabalho de parto. Ele pegou uma carona para casa, mas depois se juntou a ela no hospital e permaneceu ao seu lado todo o tempo.

"Eu estava um pouco nervosa porque estava sozinha, e também estava preocupada com isso. Sim, eu o quero como uma pessoa de apoio, mas e se acabarmos terminando em uma semana?", disse Alyssa à revista People.

E ele acabou se tornando o seu maior apoio. A equipe do hospital até confundiu Max com o pai e permitiu que ele ficasse com ela na maternidade. "Ele não protestou quando o chamaram de pai", revelou. E eles seguem juntos.