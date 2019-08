Após live-action, 'O Rei Leão' ganha versão em quadrinhos

Trecho do filme live-action de 'O Rei Leão'; cenas são tão reais que produção poderia ser um documentário. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures

O Rei Leão, sem dúvida, é uma das histórias mais queridas dos estúdios Disney e agora, após o lançamento do filme live-action, os fãs terão mais uma oportunidade de desfrutar da trama, desta vez em quadrinhos.

A obra, lançada pela Pixel, resgata a estética do filme original de 1994, tem páginas coloridas e capa dura.

Na clássica história, Mufasa, o pai de Simba, comanda as Terras do Reino com a admiração de todos os animais, mas a missão é interrompida quando seu irmão Scar faz um plano contra sua vida e assume o controle de tudo.

A história em quadrinhos tem 56 páginas e preço sugerido de R$ 34,90. O remake cinematográfico, que veio 25 anos após a versão original que serviu de base par ao livro, se tornou a décima maior bilheteria de todos os tempos.