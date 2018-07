Após legalização, Austrália tem seu primeiro casamento entre duas pessoas do mesmo sexo

Amy Laker e Lauren Price durante a cerimônia de casamento. Foto: Channel 9 via AP

A Austrália legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo na última semana, mas a nova lei só entra em vigor no dia 9 de janeiro. Entretanto, um casal de mulheres conseguiu se casar oficialmente no último sábado, 16, marcando o primeiro casamento homossexual legal do país.

Amy Laker e Lauren Price planejavam se casar no Consulado Britânico, que costumava ser o único local onde pessoas LGBT podiam se casar na Austrália.

Entretanto, com a mudança na lei australiana, as duas foram até o cartório e pediram uma autorização para se casarem em Sydney, já que a família delas não teria dinheiro para viajar e acompanhar a cerimônia.

Lauren Price e Amy Laker são as primeiras homossexuais a se casarem após legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo na Austrália. Foto: Channel 9 via AP

"Foram os dez minutos mais longos de nossas vidas e Amy chorou quando eles disseram sim. Foi tão maravilhoso", disse Lauren à SBS News. As duas estavam noivas há dois anos e se casaram-se em frente a mais de 60 pessoas.

