Após escândalos, Disney orienta seus artistas sobre redes sociais

Disney quer orientar melhor suas jovens atrizes para evitar confusões Foto: Jeff Daly/Invision/AP | REUTERS/Stefan Wermuth

Para evitar novos escândalos de suas artistas, a Disney criou um curso para orientar melhor as atrizes que trabalham na empresa. Acostumada com episódios 'problemáticos', como o vazamento de nudes de Vanessa Hudgens, desde 2009 eles têm cursos para que as estrelas mais jovens se adaptem à fama.

Atualmente, a Disney tem tentado dar ainda mais orientação para os recém-chegados, especialmente nas áreas de vida saudável e responsabilidade nas redes sociais.

De acordo com Judy Taylor, diretora de elenco e relação com talentos da Disney Channel, eles perceberam que esses jovens precisavam de ajuda na transição. "Mais do que ditar o que eles podem ou não fazer, nós tentamos dar recursos para eles com essas aulas", disse em entrevista ao New York Post.

Os novos talentos da Disney passam por uma sessão que dura metade de um dia, chamada 'Talent 101', que mostra a eles como suas vidas irão mudar. "Nós os aconselhamos a continuarem em contato com amigos que eles tinham antes de entrarem na série", explica Judy. O objetivo é que eles continuem com os 'pés no chão'.