Após doar rim para namorado, mulher descobre que ele era casado com outra

Estudante doou rim para namorado doente sem saber que ele já era casado com outra mulher Foto: Arquivo Pessoal

Parece uma história de filme, mas aconteceu com estudante mexicana Maria José Lara. Por amor ao seu namorado, que estava doente, ela decidiu doar um rim, mas depois descobriu que ele era casado.

À revista Marie Claire, a jovem contou que conheceu o homem pelo Facebook, em 2016. Ela pediu para que o nome dele fosse preservado. Ele morava em outra cidade, a duas horas de distância dela, mas a visitava com frequência.

"Eu ficava super feliz, pelo menos não precisava ficar viajando para vê-lo, nem gastando com isso". Maria conta que ele que falava sobre ir vê-la e que sabia pouco sobre a vida dele. Esses encontros duraram seis meses, até que eles começaram a namorar.

A relação aconteceu à distância por quase um ano e eles já falavam sobre casamento. "Nossa relação seguia linda, com muita paz e muito amor. Ele se dizia apaixonado por mim."

Ela contou que conheceu, por videochamada, a mãe e a irmã dele, o que a deixou um pouco mais segura. Para Maria, o namoro acontecia de forma natural, eles saiam juntos e ele nunca tentou escondê-la de ninguém.

A prova de amor

Até que ela, já apaixonada, descobriu que o homem estava doente. "A princípio, não sabíamos o que era. Fiquei triste e muito preocupada com ele. Me ofereci para ir até sua cidade acompanhá-lo nos exames, mas ele disse que não precisava, que a mãe e a irmã iriam com ele."

Logo depois veio o diagnóstico que dizia que ele estava com insuficiência renal e precisava urgentemente de um transplante de rim. "Como eu estava muito apaixonada por ele, não pensei nem duas vezes, e já me ofereci para doar o rim, caso fôssemos compatíveis", lembrou.

O momento da reviravolta

Após exames, Maria descobriu que era compatível e decidiu fazer a doação, mesmo sua família sendo contra. A cirurgia aconteceu. Ainda sob efeito da anestesia, ela se deparou com uma mulher agradecendo: "Você salvou a vida do meu marido".

Ela ficou sem entender o que estava acontecendo, a família dele tentou disfarçar. Por conta do risco de haver rejeição do rim, a jovem precisou ficar um tempo por perto e depois voltou para casa.

Mas depois disso, o homem começou a tratá-la de forma mais fria. "Ele inventava desculpas para não fazer chamadas de vídeo. Estava sempre cansado ou dormindo devido aos medicamentos que estava tomando."

Então Maria resolveu visitá-lo de surpresa no hospital, onde ele ainda estava em observação. Quando chegou lá, se deparou com a mesma mulher que falou com ela. "Coincidência ou não, achei tudo ainda mais estranho."

Até que Maria confirmou que a mulher realmente era esposa dele. Dias depois, o homem simplesmente sumiu. Para ela, o rapaz e a família tramaram isso para que se apaixonasse e doasse o rim.

Quase seis anos depois, ela superou o ocorrido. "Demorou um bom tempo ainda para esquecê-lo de vez, mas passou. Hoje me sinto liberta e pronta para viver um novo amor, real e de verdade."