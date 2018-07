Após conter incêndio, bombeiros têm refeição paga por cliente de restaurante

Bombeiros têm refeição paga por mulher anônima em restaurante. Foto: Pixabay

Um grupo de bombeiros tinha acabado de apagar um incêndio em San Bernardino, na Califórnia, Estados Unidos, quando decidiram ir a um restaurante jantar. Lá, foram surpreendidos por um gesto de bondade.

Eles foram a uma unidade do Denny's, uma rede de restaurantes americana. Quando uma cliente, que não se identificou, viu os 25 bombeiros comendo, informou ao gerente do restaurante que gostaria de pagar pela refeição deles.

"Essa mulher pagou pela refeição de todos os bombeiros no restaurante Denny's, e ainda deu gorgetas. O total deu US$ 405, e ainda pagou uma sobremesa para todos os bombeiros", diz o post do Corpo de Bombeiros no Facebook. "Nós estamos muito honrados de servir aos cidadãos de nossas comunidades", completa a postagem, que mostra o recibo do pagamento.