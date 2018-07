Aplicativos gratuitos facilitam a vida para donos de pets

. Foto: Pixabay

Você provavelmente já ouviu falar em aplicativos feitos para públicos específicos, como crianças, mães, idosos, estudantes, gamers, esportistas... Mas e para donos de pets?

Separamos algumas sugestões tecnológicas para você conhecer maneiras interessantes para cuidar de seu cãozinho. Confira!

Cam2Pet

Se quando você viaja ou vai ao trabalho e sabe que, assim que voltar, terá uma "surpresa" como almofadas ou livros rasgados, e ainda precisará aturar a reclamação dos vizinhos que tiveram de ouvir os incessantes latidos do seu cão, este app é feito para você.

Ele funciona de forma simples: é necessário que se coloque um celular, tablet ou computador no local em que o pet está, chamado de "Estação Casa", e outro com o usuário, chamado de "receptor".

Desta forma, é possível monitorar o comportamento do pet a qualquer hora do dia, e até mesmo interagir com ele. "A função para falar com o pet pode ser utilizada quando ele estiver latindo ou destruindo coisas", exemplifica seu criador, o austríaco Hannes Vohla.

Vohla garante que o fato de os cães entrarem em contato com os donos, mesmo sem a presença física dos mesmos, não gera confusão e pode ser utilizada em bichos de todas as idades. Também é possível receber sinalizações quando o animal está fazendo muito barulho, e até emitir mensagens pré-gravadas para acalmá-los.

Guia Pet Friendly

"Os pets são nossos parceiros inseparáveis. Os lugares Pet Friendly permitem que esta amizade cresça cada vez mais, já que não queremos deixá-los em casa, fora das nossas vidas", conta Cris Berger, idealizadora do Guia Pet Friendly.

Com esse pensamento, e aproveitando o crescimento do número de parques, shoppings, hotéis, entre outros estabelecimentos, que aceitem pets de braços abertos, ela transformou a ideia que começou com uma série de livros em um app, ideal para quem deseja sair de casa sem precisar deixar seu pet para trás.

Nele, você encontra diversas sugestões sobre espaços considerados Pet Friendly, além de informações sobre seu funcionamento. "Todas as nossas dicas são provadas e aprovadas, ou seja, só falamos do que conhecemos", garante ela.

Por enquanto, o aplicativo abrange apenas Rio de Janeiro e São Paulo, mas a intenção é cobrir o Brasil inteiro futuramente, e até outras cidades ao redor do planeta.

Pet Booking

Pensando na dificuldade de muitas pessoas em conhecer estabelecimentos que prestem serviços para pets, como por exemplo de adestramento, passeios ou pet shops, foi criado o app Pet Booking, que funciona nas cidades de São Paulo e Curitiba.

À primeira vista, você pode pensar: "Mas uma visita ao Google já não bastaria para localizar tais lugares?". O CEO da empresa, Robert Dannenberg, explica: "Com o aplicativo você faz a reserva de um serviço diretamente no estabelecimento, escolhe a data, horário, profissional e paga online pelo serviço".

Sobre a confiabilidade dos estabelecimentos, ele complementa: "Sempre ocorre uma visita pessoal para verificar o estabelecimento. Além disso, só aceitamos empresas legalmente registradas, e com o CNPJ de nossos clientes".

Ficou interessado? Conheça mais sobre os aplicativos nos sites abaixo:

Cam2Pet

Guia Pet Friendly

Pet Booking