Aplicativo de relacionamento tem time de mães para orientar usuários

A equipe que atende usuários do aplicativo Inner Circle é formada por jovens mães com parceiros e filhos. Foto: geralt/Pixabay

Talvez você peça conselhos aos amigos mais próximos sobre o que fazer nos aplicativos de relacionamentos, como escolher uma foto e descrição de perfil que chamem atenção. Mas e se essas dicas vierem de alguém mais experiente e que teve sucesso na empreitada? Exemplo: sua mãe.

No Inner Circle, os usuários podem se conectar com a equipe de suporte ao cliente do aplicativo, que é formada por jovens mães que trabalham meio período para responder às mais profundas e obscuras perguntas sobre relacionamentos.

"A maioria dos conselhos dirigidos a jovens solteiros vem de jovens solteiros. Elas [as mães] têm uma verdadeira experiência de vida comprovada para ajudar a qualificar seus conselhos", explicou Nichi Hodgson, gerente de relações públicas do aplicativo.

Segundo informou um porta-voz da empresa ao site Mashable, as seis mulheres que atuam no serviço são de Amsterdã, têm parceiros e filhos. Elas aprovam novos usuários e dão dicas "de uma perspectiva das pessoas que ganharam o jogo do relacionamento".

O aplicativo é exclusivo para pessoas que foram avaliadas por um membro da equipe de suporte. Ele foi lançado primeiro na Europa, em 2013, e depois nos Estados Unidos, no ano passado.

Os usuários são aceitos ou negados com base na presença deles em pelo menos três redes sociais. O objetivo da seleção é reduzir o número de 'idiotas' na plataforma.

"No fundo, em um mar de fantasmas e zumbis, não são olhares, títulos de trabalho ou talentos que fazem você especial, mas maneiras", disse o porta-voz da empresa.

Algumas vezes, o time de mães conselheiras dão um retorno sobre a foto de perfil e explicam por que as pessoas não estão conseguindo interações suficientes ou não têm as mensagens respondidas.

Talvez sua mãe não esteja nessa equipe de suporte, mas, como dizem: mães são todas iguais, só mudam de endereço. Ou, pelo menos, vale acreditar que conselhos de mãe podem ser úteis.