Apesar do medo, brasileiros fazem memes com 'terceira guerra mundial'

A possibilidade de ocorrer uma terceira guerra mundial foi levantada por internautas brasileiros na manhã desta sexta-feira, 3, após os Estados Unidos confirmarem que um bombardeio matou um general iraniano e o país do Oriente Médio prometer "forte vingança".

Embora haja sensação de medo, as pessoas começaram a fazer memes com o assunto e o termo 'Terceira Guerra Mundial' chegou ao topo dos mais comentados no Twitter no Brasil.

Os brasileiros temem o conflito armado entre Estados Unidos e Irã porque o presidente Jair Bolsonaro sempre declarou apoio a Donald Trump. E pela história das duas grandes guerras anteriores, diversas nações se envolvem nas batalhas para defender seus interesses e de seus aliados.

Por conta disso, outras duas hashtags que ganharam destaque nesta manhã foram #BolsonaroFicaQuieto e #BolsonaroFicaCalado.

O presidente brasileiro se manifestou sobre o caso nesta sexta-feira para dizer que o ataque terá impacto no preço do combustível no Brasil. Ele afirmou também que se encontrará com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para avaliar a ação militar dos EUA e só depois irá se posicionar sobre a morte do general iraniano.

Memes sobre 'terceira guerra mundial'

No Twitter, internautas brincaram com a possibilidade de ocorrer uma grande guerra mundial, que seria a terceira da história da humanidade. Embora façam graça, existem também manifestações de medo, uma vez que conflitos armados em grande escala provocam destruição e mortes.

A atriz e apresentadora Maisa Silva, que está em viagem por Dubai, comentou o assunto de forma mais séria, falando do medo de viver uma guerra e pedindo para que as pessoas não brinquem com isso.

To preocupada parça nem em casa eu to — +a (@maisa) January 3, 2020

Um dos meus maiores medos é viver na guerra de vdd gente n brinca c isso me deu ate dor de barriga — +a (@maisa) January 3, 2020

Vou ate parar de falar e pensar nisso p n atrair, mas é osso — +a (@maisa) January 3, 2020

Enfim, mentalizando q vai dar tudo certo — +a (@maisa) January 3, 2020

Isso não significa que as demais pessoas não estejam com receio também. Mas a forma como cada um lida com a situação é diferente e fazer piada tende a deixar o tema menos preocupante - ou não.

Confira abaixo alguns memes sobre uma possível terceira guerra mundial:

