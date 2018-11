Aos 70 anos, 'Vovô Pokémon' usa aparato com 15 celulares para jogar 'Pokémon Go'

'Vovô Pokémon', Chen San-yuan, 70, mostra seu aparato para jogar 'Pokémon Go'. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Chen San-yuan chama atenção enquanto ele pedala pelo subúrbio de Taipé, capital de Taiwan. A razão? Presas à parte frontal de sua bicicleta estão 15 telefones celulares que Chen, 70, usa simultaneamente para jogar o game de realidade aumentada Pokémon Go.

O jogo de celular requer que os jogadores 'capturem' personagens animados que aparecem em lugares reais.

Conhecido como 'Vovô Pokémon', os vídeos de Chen e seus telefones pedalando entre 'Pokestops' viralizaram na internet e fizeram dele uma pequena personalidade no distrito de Tucheng, onde vive.

"Eu usava um celular e continuava jogando e jogando", disse Chen, vestido com calças e uma camisa branca com mangas longas, à Reuters em uma recente entrevista.

"Depois de um mês, tornaram-se três celulares, seis celulares, nove celulares, 12, e então 15", contou, creditando sua introdução ao Pokémon Go ao seu neto, em 2016.

Chen diz que seu equipamento custou mais de 4,8 mil dólares (cerca de R$ 18 mil) e gasta cerca de 300 dólares ( R$ 1 mil) mensais em uma moeda virtual para usar o jogo.

Jogar em múltiplos telefones permite a ele atingir leveis altos mais rapidamente e capturar criaturas raras, diz ele.

O aposentado diz que algumas vezes ele joga por toda a noite graças a baterias portáteis customizadas que usa para recarregar seus celulares.

Companheiros de jogo de Chen ficam impressionados com a sua energia.

"Ele é capaz de dar conta de 15 celulares de uma vez", conta Shi Wun-sheng, 45. "Entre sair e retornar para casa, Chen pode continuar enérgico por seis ou sete horas, sem se sentir cansado. É realmente impressionante."

Pokémon Go, desenvolvido pela Nintendo em parceria com a Niantic, foi um dos maiores sucessos entre jogos usando a chamada realidade aumentada, onde personagens digitais são 'inseridos' no mundo real, até agora.