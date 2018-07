Aos 64 anos, espanhola dá à luz gêmeos

Imagens do parto foram compartilhadas pelo hospital. Foto: Reprodução/Twitter @gruporecoletas

Uma idosa de 64 anos deu à luz a gêmeos nesta semana no Hospital Recoletas de Burgos, na Espanha, e se tornou uma das mães mais velhas do país.

A mulher, que não teve a identidade revelada, fez um tratamento de fertilização in vitro nos Estados Unidos para ter os filhos, segundo jornais locais. Os bebês, a menina com 2,2 quilos e o menino com 2,4, nasceram de cesariana, e o hospital postou em suas redes sociais um vídeo com momentos do parto.

El Hospital Recoletas Burgos realiza con éxito un cesárea de gemelos a una mujer de 64 años. https://t.co/yHn99l9E3B pic.twitter.com/eiIyf3GnnK — Grupo Recoletas (@GrupoRecoletas) 15 de fevereiro de 2017

Em 2012, a mesma mulher deu à luz a sua primeira filha, no mesmo hospital, mas alguns anos depois a menina foi tirada da mãe pelo Serviço Social da Espanha, que, segundo o El País, alegou que a criança era mantida isolada, com roupas inadequadas e num estado de higiene crítico. Por enquanto, porém, não se sabe se a mulher poderá ficar com os gêmeos.

O hospital disse à imprensa local que tanto os bebês quanto a mãe estão bem de saúde, e que não houve complicações durante o parto.