Aos 36 anos, homem com paralisia cerebral vê praia pela 1ª vez

Praia (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/ @12019

Aos 36 anos de idade, o norte-americano David Thomas, que tem paralisia cerebral e se locomove com ajuda de uma cadeira de rodas, conheceu uma praia pela primeira vez na última segunda-feira, 23.

O momento foi registrado e publicado por seu amigo, Izas Fuller, e viralizou nas redes sociais. A praia escolhida foi a Panama City Beach, na Florida.

"Essas são as melhores férias de verão de toda a minha vida", contou David, que não deixava sua cidade natal, Jefferson County, no Alabama, havia mais de 20 anos, desde que tinha feito uma viagem com sua escola.

Confira o vídeo abaixo: