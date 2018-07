Ao som de Beyoncé, homem faz flashmob para pedir namorado em casamento

Ele pediu o namorado em casamento na academia com um flashmob de músicas da Beyoncé. Foto: Reprodução/Facebook

Existem centenas de formas de pedir alguém em casamento, mas um pedido realizado em Sidney, na Austrália, foi bastante diferente. Mike e Nico se conheceram na academia Fitness First e, um ano depois, Nico decidiu pedir o namorado em casamento.

"Minha primeira ideia era viajarmos para a Itália, de onde sou, num lugar muito romântico. Mas eu não podia pagar, então, a minha segunda ideia era organizar um flashmob com dança", disse ele num texto publicado no site How He Asked.

"Com ele o sentimento é incrível, o brilho nunca se apagou; só se tornou mais forte e continua a crescer a cada dia", declarou Nico no site, mostrando como o noivo é especial para ele.

"Foi também uma forma de mandar a mensagem de que ‘amor é amor’, não importa a sua sexualidade. Por isso escolhi duas músicas da Beyoncé, Love On Top e End Of Time", contou Nico. Então ele organizou a dança na academia e mostrou para todo mundo como o amor dele era grande. Os ensaios duraram dois meses e o resultado ficou incrível, como você pode ver no vídeo abaixo: