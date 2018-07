Aniversário do Guanabara começa nesta sexta-feira e o Twitter já o consagrou como evento do ano

Que Rock in Rio que nada. Aparentemente, o mais importante evento do Rio de Janeiro é o aniversário do Guanabara. A partir desta sexta-feira, 20, a rede de supermercados carioca vende produtos com até 60% de desconto por 42 dias e leva milhares de pessoas a suas unidades na capital e na região metropolitana.

As filas gigantescas começam ainda na madrugada e a quantidade de clientes complica o trânsito em algumas regiões. E com tanto público, é comum, quase todos os anos, relatos de brigas e desentendimentos dentro dos supermercados.

Por isso, o Twitter já está ansioso pelo tradicional aniversário do Guanabara.

começou os melhores eventos do ano primeiro guanabara dps enem pic.twitter.com/5pdBmViwPy — Você (@augustomassaro) 20 de outubro de 2017

chegou o evento mais esperado do ano: aniversário do guanabara pic.twitter.com/rITMdo5fIK — blaine anderson (@msstheus) 20 de outubro de 2017

Aniversário do Guanabara é sempre algo q mexe com a vida do carioca, ñ interessa se vc vai ou ñ ir num Guanabara. — Jessica Lopes (@jessielopes) 20 de outubro de 2017

Hoje eu só queria ser uma das pessoas q monitoram as câmeras do Guanabara, só pra ver o povo se matando pra arranjar lugar na fila — Julliana com dois L (@JullFarias) 20 de outubro de 2017

E quem vai comparecer já está se preparando psicologicamente (e fisicamente):

meu pai escolheu logo dia de hoje pra fazer compra devido o aniversário do Guanabara e eu ja to me considerando morta pq vão me matar la SOS — thainá (@thainatns) 20 de outubro de 2017

Minha mãe falou pra eu ir no guanabara hoje, acho que minha mãe esta tentando me matar so pode — XXXBATATATION (@Batatatovisqui) 20 de outubro de 2017

Minha mãe está inventando de ir no Guanabara, já estou preparando minha luva, caneleira e a pistola — Problemático (@podechamardepk) 20 de outubro de 2017

É tão cheio assim? Alguns cariocas acham que é bem tranquilo – dá até para fazer vídeos:

Mas pelo leite condensado mais barato, vale um esforço:

Algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo

Esse ano o aniversário Guanabara tá fraco. 9h da manhã (abre 8h) e não tem UM VIDEO de estouro de manada quando o mercado abriu. — George Soares (@jjsoares) 20 de outubro de 2017

Esperando os videos do supermercado Guanabara, acho que tinha que ter uma live streaming esse ano — Leticia Pinheiro (@LeticiaPam) 20 de outubro de 2017

Só estou aguardando os vídeos de brigas no aniversário Guanabara — Morena (@N_Galdino111) 20 de outubro de 2017