Animais roubam protagonismo em novelas da TV Globo

Gatos da raça Bombay que atuam na próxima novela da Globo 'O Sétimo Guardião'. Foto: Patrícia Rober/Divulgação

Recompensas e marcadores fazem parte da rotina das gravações da próxima novela do horário nobre da TV Globo, O Sétimo Guardião. Isso porque um dos protagonistas da atração é o gato León, interpretado por quatro animais da raça Bombay.

Eles foram importados dos Estados Unidos pelas características que favorecem as gravações, principalmente com chroma key, técnica de efeito especial para criação de fundos fictícios.

Os animais são adestrados no Brasil para a realização das cenas e sempre são recompensados com comidinhas quando fazem um bom trabalho. No Brasil, não existem leis que regulamentem a presença de animais em sets de gravação de novelas ou séries.

O trabalho geralmente dura horas e horas e pode ser cansativo para cães e gatos. Mas a equipe técnica garante que oferece uma estrutura confortável a eles.

Marina Ruy Barbosa e o gato León. Foto: Divulgação

A equipe de adestramento do gato León é a mesma que cuida do comportamento do cachorro Pirata, um dos integrantes da novela das sete, O Tempo Não Para. O cãozinho também recebe recompensas quando faz uma boa cena e o reforço sempre é positivo.

Animais em novelas costumam ser garantia de sucesso. Em 2005, em Alma Gêmea, por exemplo, a pata Doralice foi a fiel escudeira de Mirna, interpretada pela atriz Fernanda Souza. A personagem sempre conversava com a ave que escutava todos os desabafos da amiga humana.