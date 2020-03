Animais desabrigados após fortes chuvas na Baixada Santista recebem doações

Animais desabrigados após fortes chuvas recebem doações na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Foto: Pixabay

Dezenas de animais foram resgatados durante os temporais que atingiram a Baixada Santista, no litoral de São Paulo, no início da semana. A tempestade causou deslizamentos de encostas em Santos, São Vicente e Guarujá.

Muitos deles estão com seus tutores em abrigos e recebendo cuidados da Coordenadoria de Defesa da Vida Animal.

A Codevida está aplicando vacinas e medicamentos em cães e gatos.

Além disso, há a distribuição de ração para os animais que estão desalojados.

No Guarujá, quatro gatinhos e seis cachorros foram salvos na terça-feira, 3. Os animais foram retirados dos escombros em Barreira do João do Guarda.

A Coordenadoria de Defesa da Vida Animal (Codevida) tem seis postos de arrecadação para quem puder ajudar com doação de ração para cães e gatos. Confira:

ONG DVA

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 136.

ONG Patinhas que Brilham

Endereço: Rua Carvalho de Mendonça, 670.

ONG Viva Bicho

Endereço: Rua Silva Jardim, 333.

Codevida Jabaquara

Endereço: Francisco Manoel s/nº.

Farmácia Essência da Vida

Endereço: Av. Ana Costa, 114.

ONG MAPAN

Endereço: Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 51/53.

VEJA TAMBÉM: Antes e depois de cães resgatados