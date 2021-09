Animais conquistam as páginas do Guinness 2022 com orelhas longas e outros recordes; confira

A cadela Lou, 3, tem 34 centímetros de ponta a ponta das orelhas Foto: Guinness Book

O Guinness World Record, o Livro de Recordes, divulgou na madrugada desta quinta-feira, 16, alguns dos casos que ocuparão as páginas da edição de 2022. Entre os notáveis, estão animais como Lou, o cão com as orelhas mais longas do mundo.

A cadela de 3 anos da raça coonhound é de Portland, no Oregon (EUA), e tem 34 centímetros de ponta a ponta das orelhas, de acordo com a publicação. A sua tutora, Paige Olsen, afirma que o único cuidado especial com sua cachorrinha recordista é usar um aquecedor de orelhas no inverno para que elas não arrastem na neve.

"Estou muito orgulhosa da Lou por conquistar o recorde mundial, mas não sinto que posso ganhar qualquer crédito por isso, pelas suas orelhas. Nada disso fui eu quem fiz", disse Paige.

O cachorro Lollipop e o gato Sashimi também entraram na nova publicação com o curioso recorde de dupla animal mais rápida de patinete. Juntos, eles atravessaram o percurso de 5 metros em apenas 4,37 segundos.

A tutora canadense Melissa Millett afirmou que os bichinhos que criaram o truque. Lollipop e Sashimi já usavam o patinete sozinhos e um dia resolveram andar juntos.

Millet também cuida de outro cão recordista. Jellybean, 3, é surdo e tem um incrível habilidade com bolas de basquete: além de ser o cachorro mais rápido empurrando uma bola de basquete, ainda detém o recorde de número de passes entre um humano e um cão, com 21 jogadas em 30 segundos.

A bela tigresa Bengali, que vive no Santuário de Animais Tiger Creek em Tyler, no Texas (EUA), conquistou o título de tigre vivo mais velho em cativeiro do mundo, com 25 anos e 319 dias de idade. Segundo o santuário, os tigres costumam viver de 15 a 20 anos em cativeiro e 12 anos na natureza.