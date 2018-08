Animação quer melhorar autoestima e confiança corporal em jovens

Dove e Cartoon Network se unem e lançam, mundialmente, curtas-metragens se 'Steven Universe' com mensagens de aceitação, valorização da autoestima e de confiança corporal. Foto: Trecho do primeiro episódio/Cartoon Network

Problemas de autoestima podem aparecer em quaisquer fases da vida, mas, na adolescência, as transformações constantes, mais vulnerabilidade a influências culturais e dúvidas sobre o futuro acabam tornando essas questões mais presentes e delicadas.

Pensando nisso, a Dove e o Cartoon Network se uniram em uma campanha para construir autoestima e confiança corporal dos jovens.

São seis curta-metragens da animação Steven Universe feitas especialmente para o Projeto Dove pela autoestima, e eles serão exibidos em todo o mundo, e serão dirigidos por Rebecca Sugar, criadora do desenho.

O conteúdo foi baseado em evidências científicas da especialista em imagem corporal Phillippa Diedrichs, do Centro de Pesquisa da Aparência da Universidade do Oeste da Inglaterra.

O primeiro episódio será exibido na próxima terça-feira, 10, às 19h, no Cartoon Network. O tema será bullying relacionado à aparência, e serão dadas dicas de como não se deixar afetar.

"Desde 2004, por meio do Projeto Dove pela Autoestima, temos proporcionado aos jovens as ferramentas e os recursos necessários para desenvolver a confiança e a autoestima corporal, para que assim possam participar plenamente da vida e atingir seu completo potencial", diz Sophie Galvani, vice-presidente global da Dove.

“Sempre foi importante para nós que nosso conteúdo ressoe com nosso público e os capacite”, diz Christina Miller, presidente do Cartoon Network. “Esta parceria é inédita em sua escala, alcance e ambição em fazer a diferença na vida de crianças ao redor do mundo", conclui.