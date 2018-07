Anel comprado por dez libras será leiloado por R$ 1,5 milhão

Anel foi comprado em um bazar informal Foto: AFP

Há mais de 30 anos, um casal comprou um anel em um bazar informal por dez libras. Eles achavam que a joia era uma bijuteria, no entanto, décadas depois descobriram que o anel era de diamante 26,27 quilates e valia 350 mil libras, aproximadamente R$ 1,5 milhão.

A joia é do século 19 e era difícil dizer que era tão valiosa, pois os diamantes daquela época não brilhavam tanto quanto os de hoje. O anel será leiloado no dia 7 de junho pela Sotheby’s.

Em entrevista ao The Guardian, Jessica Wyndham, diretora da casa de leilões, disse que os donos usavam a joia no dia a dia, para fazer compras. "Ninguém tinha ideia do valor intrínseco dele", explicou.

Depois de 30 anos usando o anel, os donos foram a Sotheby’s depois que um joalheiro disse que o diamante poderia ser verdadeiro e valioso. "Eles chegaram com a ideia de que poderia ser real e não tinham ideia do valor. Nós olhamos e dissemos 'acho que é um diamante'", disse. O anel foi mandado para um instituto gemológico nos Estados Unidos.

Os donos da joia não quiseram ter seu nome revelado, mas Jessica garante que eles estão muito animados.