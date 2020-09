ANDA move ação cautelar para pedir que governo federal acabe com queimadas no Pantanal

Queimadas no Pantanal Matogrossense Foto: Dida Sampaio/Estadão

A ANDA, Agência de Notícias de Direitos Animais, moveu uma ação cautelar na 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso pedindo que o governo federal acabe com as queimadas no Pantanal.

O documento sugere que aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, sejam usados para combater os incêndios na região.

O texto da ação, assinado pelas advogadas da ANDA, Evelyne Paludo e Letícia Filpi, ressalta que “A utilização da aviação através da Força Aérea Brasileira é o único meio efetivamente capaz de evitar o ponto de irreversibilidade da tragédia ambiental que estamos vivendo”.

O documento alerta, ainda, que as queimadas estão matando milhares de animais e a vegetação: “O meio-ambiente - fauna e flora - estão sendo dizimados em razão da omissão da União em promover ações efetivas no combate aos incêndios, deixando de cumprir a responsabilidade prevista constitucionalmente”.

As queimadas atingem o Pantanal desde julho. Em meio à polêmicas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o Brasil “está de parabéns” na questão ambiental. Nesta segunda-feira, 21, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, minimizou a alta nos números de desmatamento e queimadas.

Na semana passada, o cantor Luan Santana disse que quer fazer uma live direto do Pantanal para chamar atenção para o problema. Diversas personalidades já se manifestaram sobre o descaso ambiental das autoridades.

A ação movida pela ANDA ressalta, ainda, o decreto assinado pelo governador do Mato Grosso que estabeleceu estado de emergência “em razão do descontrole absoluto dos incêndios que avançam destruindo a vegetação e aniquilando animais silvestres”.

A reportagem do Estadão esteve no Pantanal e registrou o avanço das queimadas e das mortes dos animais na região.

Assista ao vídeo: