Ana Maria Braga compartilha receitas para comemorar festa junina em casa

A apresentadora Ana Maria Braga é apaixonada por festas juninas. Todos os anos, ela promove um arraial grandioso no interior de São Paulo. Porém, em meio à pandemia do novo coronavírus, ela segue em isolamento social.

Por isso, a apresentadora do Mais Você decidiu compartilhar com os fãs e seguidores uma série de receitas deliciosas para preparar na quarentena.

“Com esse novo normal, a festa junina foi para dentro de casa. Para quem gosta da tradição e de cozinhar, escolhi cinco receitas inéditas, fáceis e muito saborosas para serem feitas em família neste mês dos santos”, afirma a apresentadora.

Tem gosto para tudo: a combinação aparentemente inusitada de arroz-doce com maracujá, o curau de tapioca na massa folhada que, apesar de sugerir complexidade, tem a promessa de ser uma receita de fácil preparo, petisco de fubá, e a canjica e o brigadeiro, com sabor de paçoca.

Arroz-doce com maracujá

1 xícara (chá) de arroz; 3 xícaras (chá) de água; 1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado; 1 xícara (chá) de açúcar; 2 xícaras (chá) de leite; canela em pó para polvilhar.

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer 4h para gelar. Junte o arroz com 2 xícaras (chá) da água e leve ao fogo baixo, mexendo às vezes, por 15 minutos ou até o arroz ficar macio. À parte, misture o suco de maracujá com o açúcar e o restante da água, despeje na panela com o arroz e mexa. Agregue o leite e cozinhe em fogo baixo, mexendo às vezes, por 8 a 10 minutos ou até ficar cremoso. Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico, deixe amornar e leve à geladeira por, no mínimo, 4h. Sirva o arroz-doce gelado, polvilhado com canela em pó a gosto.

Ana Maria Braga prepara uma deliciosa receita de arroz-doce com maracujá Foto: Site/Ana Maria Braga

Curau de tapioca na massa folhada

1 lata de milho verde em conserva escorrido (200 g); ½ xícara (chá) do líquido da conserva do milho (120 ml); 2 xícaras (chá) de leite (480 ml); ¾ de xícara (chá) de açúcar; 1 vidro de leite de coco (200 ml); ¾ de xícara (chá) de tapioca granulada (150 g); 20 vol-au-vents assados (500 g); çúcar de confeiteiro e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer cerca de 1h de geladeira. No liquidificador, bata o milho escorrido com o líquido da conserva e o leite. Coe e descarte os sólidos. Despeje o líquido coado em uma panela, adicione o açúcar e o leite de coco e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até ferver. Fora do fogo, acrescente a tapioca granulada e misture bem. Tampe e deixe em repouso por 5 minutos. Misture novamente. Repita o procedimento mais 3 ou 4 vezes, até o creme amornar e engrossar. Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico e leve para gelar por cerca de 1h. Recheie os vol-au-vents com o curau e sirva polvilhados com açúcar de confeiteiro e canela em pó.

Receita de curau de tapioca na massa folhada. Parece elaborada, mas é simples Foto: Site/Ana Maria Braga

Petisco especial de fubá

4 ovos; 1 cebola grande bem picada; 100 g de bacon picadinho; 50 g de parmesão ralado; 2 colheres (sopa) de salsinha picada; sal e páprica picante; 1 e ¾ de xícara (chá) de fubá pré-cozido (270 g); 160 g de muçarela em cubinhos de 1 cm

Para empanar e fritar: 2 ovos ligeiramente batidos; 1 xícara (chá) de farinha de rosca; Óleo

Modo de preparo

Bata ligeiramente os ovos com a cebola, o bacon, o parmesão e a salsinha e tempere com sal e páprica a gosto. Aos poucos, vá juntando o fubá, misturando sempre, até a massa dar liga e ficar maleável (a quantidade de fubá pode variar de acordo com o tamanho dos ovos).

Modelagem

Com pequenas porções da massa, faça bolinhas e achate-as para obter pequenos discos. Coloque no centro um cubinho de muçarela e feche no formato de bolinho (a massa rende 36 unidades). Passe os bolinhos pelo ovo batido e, depois, pela farinha de rosca. Frite em óleo quente abundante até dourarem. Deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva quentes ou mornos.

Ana Maria Braga compartilha receita de petisco especial de fubá Foto: Site/Ana Maria Braga

Brigadeiro de paçoca recheado com brigadeiro meio amargo

: 1 lata de leite condensado (395 g); 6 paçocas esfareladas (120 g); 1 colher (sopa) de manteiga (15 g)

Brigadeiro meio amargo: 1 lata de leite condensado (395 g); 2 colheres (sopa) cheias de cacau em pó (30 g); 1 colher (sopa) de manteiga (15 g)

Para envolver: 10 paçocas esfareladas (200 g)

Modo de preparo

Brigadeiro de paçoca

Misture os ingredientes em panela de fundo grosso e leve ao fogo médio, mexendo sem parar, por cerca de 15 minutos ou até se soltar do fundo (ponto de enrolar). Transfira para um prato untado com manteiga, cubra com filme plástico rente ao doce e deixe esfriar.

Brigadeiro meio amargo

Leve os ingredientes ao fogo médio, em panela de fundo grosso, e cozinhe, mexendo sempre, até se soltar do fundo. Transfira para um prato untado com manteiga, cubra com filme plástico rente ao doce e deixe esfriar.

Modelagem

Com as mãos untadas com manteiga (ou usando luvas de vinil), modele bolinhas do brigadeiro meio amargo (cerca de 10 g cada) e reserve. Molde bolinhas com o brigadeiro de paçoca (cerca de 15 g cada), abra na palma da mão e recheie com um brigadeiro meio amargo. Feche bem, volte a enrolar, envolva na paçoca e disponha em forminhas apropriadas.

Brigadeiro de paçoca recheado com brigadeiro meio amargo Foto: Site/Ana Maria Braga

Canjica com castanha-do-pará e paçoca

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de milho branco para canjica (deixe de molho em água por 8 horas);1 litro de água; ½ xícara (chá) de açúcar; 1 lata de leite condensado; 3 e ½ xícaras (chá) de leite; 100 g de castanhas-do-pará torradas e picadas grosseiramente; 50 g de coco seco ralado; 4 paçocas de amendoim (80 g) esfareladas

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer 8h para demolhar o milho. Escorra e cozinhe o milho na panela de pressão com a água por 30 minutos, marcados após o início do apito. Espere a pressão se esgotar naturalmente para abrir a panela, escorra (descarte a água) e mantenha a canjica na panela. Reserve a paçoca e acrescente os demais ingredientes à panela. Cozinhe, sem tampar e mexendo de vez em quando, por cerca de 15 minutos ou até os grãos ficarem bem macios e o caldo, espesso. Fora do fogo, misture a paçoca. Sirva morna ou fria.