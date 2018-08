Amigos confundem objetos cenográficos com tesouro arqueológico

Paul e Andy ficaram decepcionados ao descobrir que tesouro não passava de moedas falsas Foto: Pixabay / @Brett_Hondow

Uma dupla de amigos ficou animada após encontrar moedas romanas enterradas em um campo na Inglaterra. Contudo, a alegria durou pouco ao descobrirem que as peças não passavam de objetos cenográficos para uma série de televisão.

Andy Sampson e Paul Adams estavam procurando objetos com um detector de metais quando descobriram mais de 50 moedas de ouro e potes feitos à mão. Andy não se conteve e começou a correr e gritar de alegria.

“Ele começou a gritar que era ouro romano e eu pensei que ele estava tirando sarro de mim”, contou Paul à BBC. Ele se lamentou que não tivesse uma câmera no momento para registrar a reação de seu amigo.

Os dois amigos estimaram que o ‘tesouro’ valeria até 250 mil libras (aproximadamente R$ 1,1 milhão) e Andy chegou a fazer planos de como gastar toda a fortuna.

Eles contaram a história a um vizinho, que colocou em dúvida a verdadeira origem das moedas. Intrigados, conversaram com o dono da propriedade onde o tesouro foi encontrado e descobriram que uma série televisiva havia feito gravações no local e que as moedas não passavam de objeto cenográficos.

Desanimados, tudo o que restou a Andy e Paul foi pegar de volta o detector de metais e continuar caçando tesouros.