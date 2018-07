Amigas improvisam bolo para noiva e 'salvam' casamento

Amigas improvisam bolo para noiva comprando ingredientes prontos em um supermercado e 'salvam' casamento. Foto: Facebook.com/jadekatie.smith.9

O bolo é uma tradição secular nos casamentos. Normalmente ornamentado e cheio de detalhes, ele muitas vezes é mais algo para ser olhado do que ser consumido em si. Aparentemente sem medir muito as economias, a australiana Jade Neil encomendou um bolo de quase R$ 1,3 mil para o seu grande dia. Tudo isso para descobrir, no dia do casamento, que a empresa havia perdido a encomenda dela e não havia feito o doce.

O que era para ser um desastre se tornou uma oportunidade para o improviso. Sua cunhada, Candice, e uma amiga foram até um supermercado local e compraram dois bolos e cobertura pronta.

Elas improvisaram com o casamento já em andamento, e o resultado, que você pode ver abaixo, foi sensacional. Jade postou a foto do bolo na página do Facebook do supermercado e viralizou.

A rede de supermercados respondeu à repercussão da foto e prometeu um presente de casamento para Jade e seu novo marido na próxima vez em que eles forem a uma loja da franquia. “Obrigado por compartilhar conosco como você reverteu essa situação chata!”, respondeu a rede.

