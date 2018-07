Amigas criam página para incentivar autoconfiança e combater cyberbullying 

Criadoras querem espalhar a positividade Foto: Pixabay/ Greyerbaby

Duas amigas norte-americana, Meaghan Stephenson e Nikki Ledoux, decidiram criar uma página no Facebook para incentivar a autoconfiança das pessoas. Em entrevista ao Now This, elas disseram que, a ideia do Everyday Body Confidence é combater o cyberbullying.

"É muita mais fácil ter confiança em si mesmo quando outra pessoa demonstra a sua auto confiança", diz Meaghan, em um vídeo em que falam sobre a iniciativa. Nikki afirma que o que elas querem é espalhar positividade sobre todas as formas e tamanhos.

Criada em novembro do último ano, a página posta fotos e depoimentos das pessoas nos quais elas dizem o que mais gostam nelas mesmas.

Confira o vídeo em que Meaghan e Nikki explicam sobre a iniciativa, em inglês: