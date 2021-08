Americano equilibra 19 copos de vidro com a boca e entra para o Guinness Book

“Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta”

Vencedora do 'BBB 21' falou sobre a participação que fez como cantora, em lives, depois do fim do programa