Americana mata ‘melhor amiga’ por promessa de US$ 9 milhões na internet. Foto: Pixabay

Uma jovem americana foi acusada de organizar o assassinato de sua ‘melhor amiga’ depois que um homem, que ela conheceu pela internet, ofereceu US$ 9 milhões (aproximadamente 36 milhões de reais) para que cometesse o crime.

De acordo com os investigadores, Denali Brehmer, de 18 anos, mora no Alasca e foi recrutada para matar sua amiga. Darin Schilmiller, de 21 anos, apontado como o mandante do assassinato, vive em Indiana, e se fazia passar nas redes sociais por um milionário chamado Tyler.

Segundo as autoridades, o casal discutiu um plano para estuprar e assassinar alguém no Alasca. Schilmiller supostamente prometeu a Brehmer o dinheiro ou até mais pelo envio de vídeos ou fotografias do crime. A mulher, então, recrutou outros quatro jovens. O grupo escolheu Cynthia Hoffman, de 19 anos, e com problemas mentais, como a vítima. O pai dela disse que a menina tinha uma idade mental de 12 anos e considerava Brehmer sua ‘melhor amiga’.

No dia 2 de junho, Cynthia foi enganada e levada para uma trilha ao nordeste da capital do Alasca, Anchorage, onde foi amarrada com fita adesiva e recebeu um tiro na nuca, antes de ser empurrada para um rio, informou o Departamento de Justiça do estado. O corpo foi encontrado dois dias depois.

A polícia acredita que a vítima foi levada por Brehmer e Kayden McIntosh, um adolescente de 16 anos, sob o pretexto de fazer uma caminhada ao longo do rio. McIntosh foi acusado de atirar em Hoffman com uma arma de Brehmer e de jogar o corpo na água.

Durante o episódio macabro, Denali Brehmer se comunicava com Schilmiller, o mandante do crime, e enviava, pelo aplicativo Snapchat, "fotografias e vídeos da vítima amarrada e depois do corpo", segundo as autoridades.

Brehmer e McIntosh foram detidos e acusados pelo crime. Schilmiller também foi detido, assim como outros três menores de idade, acusados de auxiliar no planejamento ou execução do assassinato. Um júri popular indiciou os seis envolvidos por homicídio e conspiração.

Mas o mandante do crime e a jovem que teria sido recrutada para matar a ‘melhor amiga’ estão envolvidos em outras situações. Schilmiller e Brehmer também foram acusados na terça-feira, 18, por atos de pedofilia cometidos pela jovem, mais uma vez, a pedido do suposto milionário das redes sociais, contra meninas. Eles correm o risco de condenação à prisão perpétua pelas acusações de pornografia infantil e a 99 anos de cadeia por cada uma das acusações relacionadas ao assassinato.