Americana ensina jeito inusitado de dobrar lençol com elástico e viraliza; assista

Terry Estep Metz é uma americana de Indiana que acabou viralizando com seu vídeo sobre como dobrar um lençol com elástico. Foto: Facebook / Terry Estep Metz

Dobrar um lençol com elástico de forma perfeita é praticamente uma lenda urbana. Aparentemente, a americana Terry Estep Metz não acredita nisso.

Certa de suas habilidades domésticas, ela decidiu compartilhar em sua página no Facebook um "truque" para dobrar o lençol de um jeito "simples" - que inclui "entrar" no lençol, deitar no chão e rolar pelo tapete. Confira:

Terry pode ter falado sério, mas a pessoa responsável pela gravação não pensa assim - em vários momentos, é possível ouvir a risada da pessoa que está atrás da câmera durante sua performance.

O vídeo foi gravado no início de julho e se tornou viral, com 449 mil visualizações e mais de 5,5 mil compartilhamentos.

Agora famosa, Terry agradeceu em um post as mensagens que estava recebendo após a publicação e disse que estava "morrendo de rir" com os comentários do vídeo, que também pode ser visto no YouTube.

"Vocês são tão engraçados! Estou trabalhando para responder a todos", disse ela, que foi convidada por uma emissora local a aparecer no noticiário por conta do sucesso de sua produção.