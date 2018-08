Ambulante ensina como lucrar vendendo água na praia e vai palestrar em Harvard

Rick Chesther começou a vender água na praia e ajudar pessoas a partir do que aprendeu nas ruas. Foto: Instagram / @rick_chesther

Rick Chesther, morador do Rio de Janeiro, é um exemplo de como é possível se dar bem na vida com pequenas iniciativas. Ele vendia água em Copacabana e obteve lucros de quase mil por cento começando com apenas dez reais.

Conforme os negócios foram crescendo, o ambulante resolveu fazer um canal no YouTube para falar sobre empreendedorismo de uma forma didática. Suas dicas viralizaram nas redes sociais e a popularidade veio com um vídeo em que ele explica como ganhar dinheiro vendendo água. "Isso não é para você? Então a crise não está no seu bolso, mas dentro de você", provocou na gravação. Veja abaixo.

A iniciativa lhe rendeu um convite para participar da Brilive Conference 2018, na Universidade de Harvard, para falar sobre empreendedorismo. Em um depoimento em seu canal, Chesther se lembrou chorando das críticas negativas que faziam contra ele. "O neguinho que vendia água em Copacabana vai palestrar em Harvard. Eu estou contando isso porque vocês precisam acreditar em seus sonhos. Vocês não têm ideia de quantas vezes me jogaram no chão e não me acovardei. Eu levantei e continuei", disse.

Na contramão da maioria das personalidades do tema, Rick Chesther é de origem pobre e já cativou o carisma de muitos internautas. "As lutas são tantas, que há dias que não aguento, dá desânimo. Mas quando assisto aos seus vídeos, sinto uma força inexplicável. Por isso, quero te agradecer por você ser essa pessoa incrível, muito humilde e humana. Você está encantando e fazendo muitas outras pessoas felizes", desabafou um dos seus seguidores no seu perfil no Instagram.

Chesther lançou seu canal no YouTube em abril deste ano e já obteve 260 mil visualizações. Além disso, o empreendedor possui mais de 130 mil seguidores em seu perfil no Instagram.