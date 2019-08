Amazon vai oferecer ajuda a usuários para prevenção ao suicídio

Busca pela palavra 'suicídio' no site da Amazon trazia resultados com produtos potencialmente perigosos. Foto: Charles Platiau/Reuters

O site da Amazon vai promover ajuda a clientes que buscarem informações sobre suicídio, informou a empresa nesta quinta-feira, 29, após buscas na plataforma sugerirem que alguns usuários procuravam por produtos potencialmente perigosos.

Na semana passada, uma busca com a palavra 'suicídio' no site comercial da companhia nos Estados Unidos trazia resultados com 'kits de suicídios' e cordas em nós.

Na versão indiana do website, a lista incluía remédios para dormir, pesticidas e um livro chamado Como Cometer Suicídio.

A Amazon dará destaque no site a centros de prevenção ao suicídio, informando aos clientes que o suporte gratuito e confidencial está disponível por meio de organizações.

A mensagem será lançada nas próximas semanas para usuários que pesquisem frases relacionadas a suicídio. O recado aparecerá em páginas relevantes nos detalhes de produtos de livros nos Estados Unidos e no Reino Unido a partir da próxima semana.

As análises regulatórias de grandes empresas de tecnologia estão aumentando e a Amazon tem enfrentado desafios em controlar seu ambiente comercial. Nele, os comerciantes podem enganar as listagens dos produtos para que itens proibidos ou ilegais passem despercebidos.

Com informações da Reuters