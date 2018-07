Alunos são pegos ao tentar roubar prova de universidade 

Quando os alunos estavam na sala, professor voltou de seu lanche noturno Foto: Pixabay

Era um plano simples: um aluno da escola ia engatinhar pelos dutos de ar do prédio até a sala de seu professor durante a madrugada, descer pelo teto e, com a ajuda de um colega, roubar a prova final da aula de estatística.

Mas o destino não estava a favor deles.

O professor da Universidade de Kentucky, que trabalhava até tarde, saiu da sala para comer um lanche e voltou bem no momento em que o plano era executado, afirma um representante da instituição.

O caso ocorreu às 2 da manhã, na quarta-feira, 3, no campus da universidade em Lexington, diz o representante Jay Blanton.

Um dos estudantes, Henry Lynch II, seguiu pelo duto de ar por três metros, até o terceiro andar, onde fica o escritório de John P. Cain, o docente da universidade. O aluno desceu do teto, que fica a pouco mais de dois metros do chão.

Blanton notou que havia móveis no escritório que poderiam ajudar Henry a descer do duto, mas não entendeu como ele conseguiu voltar.

Dentro da sala, o aluno de 21 anos, que estuda engenharia de biossistemas, abriu a porta para que Troy Kiphuth, um colega, entrasse. Não se sabe quanto tempo os dois ficaram no escritório até que Cain voltasse do lanche noturno e encontrasse a porta bloqueada.

Quando o instrutor avisou que chamaria a polícia, os alunos saíram correndo pelo corredor. A polícia chegou e Henry, com medo de ser identificado por Cain, voltou ao prédio e confessou o crime.

Os dois alunos foram acusados pelo crime de roubo. A previsão é de que eles devam depor no dia 26 de junho.

À polícia, Henry disse que tentou entrar no escritório do professor na terça-feira, 2, mas não achou a prova. Além disso, ele também assumiu que já roubou outros testes - mas não compartilhou as respostas com outros estudantes. Todas as vezes ele fez o mesmo caminho pelo duto de ar.

O jornal Lexington Herald-Leader reportou o episódio na quinta-feira. Cain não foi encontrado para comentar sobre o caso.

Nenhuma ação foi tomada contra os alunos na quinta-feira, mas a Direção de Conduta dos Estudantes da universidade vai investigar o caso. Blanton não falou sobre possíveis consequências.

"Colar e roubar desse modo são problemas muito sérios em uma instituição acadêmica", disse, adicionando que episódios como esses são raros na escola de Artes e Ciências da universidade, que tem mais de dez mil alunos.

"É uma circunstância incomum", afirma. "Também ressalta o quanto trabalhamos até tarde."

Tradução de Anita Efraim