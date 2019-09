Aluna diz ser uma ‘decepção’ em matemática e professor a ajuda com palavra de incentivo

Jovem compartilhou no Twitter a foto da prova em que a amiga assumiu ter dificuldades. Foto: Twitter / @strwngerfinn

Uma jovem chamada Julia compartilhou em seu perfil do Twitter na última terça-feira, 10, uma mensagem de apoio que sua amiga recebeu do professor de matemática.

A adolescente estava sem esperanças de conseguir uma boa nota na prova e deixou isso claro para o educador com um recado no fim do exame.

"Jorge [nome do professor], eu sou uma decepção em matemática. Então não se assuste com o meu zero. Me dá um ponto", escreveu.

O homem então surpreendeu sua aluna reescrevendo como ela poderia se dirigir a ele naquele momento. "Jorge, eu não sou uma decepção em matemática! Então me ajude a entender melhor?", anotou em caneta vermelha. "Claro!", respondeu ele próprio, mostrando que não está ali para usar notas baixas como forma de punição, mas, sim, para lhe estender a mão e ajudá-la a aprender.

A atitude viralizou no Twitter e teve mais de 135 mil curtidas e 21 mil compartilhamentos até agora. Alguns internautas aproveitaram para brincar com a situação. "Uma vez um amigo escreveu 'seja o que Deus quiser' na prova e o professor de matemática respondeu 'ele não quis' (risos)", contou uma usuária da rede social.

Confira alguns tuítes sobre a publicação de Julia:

se eu escrevo isso na minha prova além do professor invalidar ainda me xinga KKKKKKKKK — ` (@otakatriZte) September 11, 2019

Por isso estudo para ser professor , toda vez que vejo um mestre com essa atitude tenho a certeza da minha vocação . Parabéns ao professor !! — Leandro França - Sigo quem me segue (@Lefranca1975) September 11, 2019

eu comecei a ter uma crise na prova de geometria e a professora foi lá me acalmar e dps q eu entreguei a prova, ela corrigiu cmg e me ensinando a fazer e no outro dia, ela me chamou no mensager pra dizer q eu tinha passado e q eu não tinha q ficar nervosa melhor prof cara aaaaa — lotus (@jiaerya) September 10, 2019