Alok será pai um ano depois de sua mulher perder o bebê na gravidez

DJ Alok. Foto: Iara Morselli/Estadão

Alok anunciou no último sábado, 20, que será pai. O DJ goiano confirmou a informação pelo Instagram, após um apresentador do festival de música eletrônica Tomorrowland, na Bélgica, divulgá-la ao público do evento.

"Agora somos três. Sou o homem mais feliz do mundo. Gratidão por Deus nos abençoar tanto", escreveu no Instagram.

"Estou muito feliz. Obrigado por tudo. Amamos você", respondeu sua mulher, Romana Novais, na publicação.

Romana está na 14ª semana de gravidez (três meses e meio) e Alok disse pelos stories que o casal não quer descobrir o sexo do bebê com antecedência, embora os médicos já saibam. "A gente quer fazer um chá de revelação mais para frente", explicou.

O DJ disse ainda que pretende aumentar a família. "Espero que [o bebê] seja o primeiro de muitos. Quero ter vários filhos. Meu grande sonho é ter cinco: três biológicos com a Romana e dois adotados. Esse é meu plano. Casa cheia", falou.

O objetivo do músico não vem à toa. Em maio de 2018, Romana Novais perdeu o bebê após quase dois meses de gestação, e Alok afirmou que o sentimento de pai permaneceria. "A luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão", disse na época.