Alimentos à base de insetos fazem sucesso na Suíça

Empresa fabrica hambúrgueres e almôndegas com farinha de insetos e garante que são gostosos, saudáveis e sustentáveis. (Imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/roobertoo

Você já imaginou como seria comer insetos como opção de fonte de proteína? Os produtos à base desses animais estão fazendo cada vez mais sucesso entre os europeus.

Insetos cultivados em criadouros higienizados na Suíça, Áustria e Bélgica são moídos e transformados em uma farinha e misturados em uma massa com temperos e outros ingredientes. Depois, são moldadas em formato de hambúrgueres e almôndegas.

A fabricante dos produtos à base de insetos, que comercializa os alimentos na Suíça, desde agosto do ano passado, defende que eles são gostosos, saudáveis e sustentáveis. "Para se produzir um quilo de carne são necessários 15 mil litros de água e dez vezes mais ração do que seria necessário para alimentar insetos que produzissem a mesma quantidade de proteínas", explicou Melchior Füglistaller, representante da empresa Essento, fabricante dos produtos, em entrevista à BBC.

Com foco no conceito de sustentabilidade no consumo e apelo gourmet, a marca pretende atingir especialmente os jovens. "O que queremos é abrir um novo mundo de possibilidades culinárias para nossos consumidores e convencê-los de que insetos são realmente deliciosos", disse.