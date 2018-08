Airbnb selecionará hóspedes para uma noite na Muralha da China

Muralha da China é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno Foto: Mariana Veiga/Estadão

A Airbnb, empresa que promove o compartilhamento de imóveis, unindo oferta e demanda por locais de hospedagem, escolherá quatro usuários para passar uma noite em uma instalação montada em uma das torres da Muralha da China. Cada um poderá levar um acompanhante.

A promoção faz parte do programa Uma noite em, por meio da qual a Airbnb possibilita estadias restritas e inusitadas a clientes de diversas partes do mundo. Entre os destinos já escolhidos, estiveram um aquário de tubarões, uma casa flutuante, o estádio do Maracanã e uma pista olímpica de esqui.

Os oito sortudos serão os primeiros visitantes comuns autorizados a dormir na fortificação chinesa. Eles ficarão instalados em uma das torres de guarda da Muralha, onde terão uma vista de 360° da paisagem.

O quarto contará com camas de casal e alguns móveis - como sofá e mesa de jantar - e terá aberturas nos muros, sem janelas, para observação das montanhas. O cômodo será descoberto e localizado no topo da torre, o que possibilita a apreciação das estrelas durante a noite. Velas serão responsáveis por parte da iluminação.

Os convidados irão desfrutar de um jantar especial acompanhado da música tradicional chinesa. Além disso, farão uma caminhada pelo campo ao nascer do sol e um tour pela Muralha. O procedimento em caso de uma chuva inesperada ainda não foi definido.

A Muralha da China, considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno junto ao Cristo Redentor, refere-se à junção de diversas fortalezas construídas no país asiático ao longo dos séculos, visando sua defesa, comércio e controle populacional. De acordo com a contagem da maioria das autoridades, a Muralha da China possui hoje 8,8 mil quilômetros de extensão que, em linha reta, equivalem à distância entre São Paulo e Barcelona, por exemplo.

Os participantes serão selecionados em um concurso promovido pela Airbnb, em que é necessário responder à pergunta "Por que você acha que hoje, mais do que nunca, é importante derrubar as barreiras entre as culturas?", além de contar a própria história e dizer por que merece o prêmio. Podem se inscrever usuários da plataforma de alguns países europeus e asiáticos, além dos Estados Unidos e da Austrália.

Veja abaixo o vídeo de divulgação: