Airbnb fornecerá moradia temporária a 20 mil refugiados afegãos

Afegãos embarcam para deixar o país no aeroporto Hamid Karzai. Airbnb anunciou que fornecerá moradia temporária a 20 mil refugiados afegãos. Foto: Air Force/Senior Airman Brennen Lege/Handout via REUTERS

A empresa de locação de residências Airbnb disse nesta terça-feira que fornecerá moradia temporária para 20 mil refugiados afegãos em todo o mundo.

O esforço será financiado pela Airbnb, seu presidente-executivo, Brian Chesky, e pelas doações enviadas à sua instituição de caridade, Airbnb.org, informou a empresa.

"Estamos fornecendo essas moradias por meio de agências de reassentamento e parceiros, que estão em coordenação direta com os refugiados e aconselhando sobre suas necessidades quanto ao tempo de permanência", disse uma porta-voz da empresa.

"Embora estejamos fornecendo apenas moradia temporária, temos o compromisso de hospedar essas famílias pelo tempo que precisarem."

O Taliban tomou o poder no Afeganistão na semana passada, quando os Estados Unidos e seus aliados retiraram as tropas do país. Agora, eles correm para concluir a retirada de todos os estrangeiros e afegãos vulneráveis antes de expirar o prazo acordado com o Taliban, de 31 de agosto.

No último final de semana, o Airbnb.org trabalhou com parceiros para alocar 165 refugiados em moradias seguras logo após sua chegada aos Estados Unidos, informou o Airbnb.

Voos militares e de coalizão norte-americanos retiraram 21.600 pessoas de Cabul num período de 24 horas desde a manhã de segunda-feira, disse uma autoridade da Casa Branca.