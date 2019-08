Agosto chegou: Confira os memes sobre o 'mês mais longo' do ano

Para algumas pessoas, agosto tem 365 dias - ou mais. Foto: Twitter/@ellenmariaah

O mês de agosto chegou e com ele vem, para algumas pessoas, a angústia do mês mais longo do ano - embora ele tenha apenas e normais 31 dias. Além dessa sensação do mês eterno, agosto tem má fama devido a algumas crenças populares ou acontecimentos marcantes ao longo da História.

Para rimar, há quem diga que agosto é o mês do desgosto. A justificativa é uma superstição trazida de Portugal que dizia que casar em agosto traz desgosto. Isso porque era nesse mês, no tempo das navegações, que as caravelas iam ao mar e, por isso, as mulheres comprometidas com os navegadores ou não se casavam, ou passavam a lua de mel sozinhas ou corriam o risco de ficarem viúvas.

Ainda em termos de História, foi em agosto que bombas nucleares destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. No Brasil, foi nesse mês que Getúlio Vargas cometeu suicídio, em 1954, e Jânio Quadros renunciou à presidência do País, em 1961.

Outro apelido para o oitavo mês do ano é 'mês do cachorro louco'. A explicação seria o aumento do número de cadelas no cio devido às condições climáticas, o que deixa os cachorros 'loucos' pelas fêmeas. Em decorrência disso, haveria muitas brigas entre os cães, facilitando a transmissão da raiva.

Por essas e tantas outras crenças, agosto ganhou a fama de mau e, no Twitter, as pessoas são bem criativas na hora de expressar o 'temor' pela chegada desse mês. Até a apresentadora Sabrina Sato entrou na brincadeira. Confira alguns memes abaixo:

Gente, que exagero falar que agosto é longo... Mas por via das dúvidas, eu já tô preparando o baile de debutante da Zoe pro fim do mês kkkk! — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) August 1, 2019

Internautas vindo falar que agosto demora a passar. #Agosto pic.twitter.com/GuO3Pxdtgt — Você leu isso? (@bloguerasemimos) August 1, 2019

#DICA LEMBRANDO QUE AGOSTO DURA 4 MESES, USEM O PRÓXIMO SALÁRIO COM MODERAÇÃO E SABEDORIA. — Mila Alves (@milaalves) July 31, 2019