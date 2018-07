Agosto acabou e a internet não está sabendo lidar

O mês mais longo do ano acabou. Foto: Reprodução/Twitter

Teve Pokémon Go, Olimpíada, impeachment e até Drake se declarando para Rihanna no VMA 2016, tudo em agosto. Depois de muita espera, o mês finalmente chegou ao fim e, para sorte de todos, hoje é dia 1º de setembro e não 32 de agosto.

A chegada do novo mês foi tão aguardada que a internet não está sabendo lidar com o fim de agosto. Confira as melhores reações: