'Afeto e boa vontade não bastam para uma família adotar um animal', diz veterinário

Acolher um pet envolve carinho e atenção, mas também muita responsabilidade para não errar na escolha. Neste dia do amigo, 20 de julho, o veterinário e fundador da rede Animal Place, Jorge Morais, explica que o processo de adoção é um ponto central na construção de uma amizade entre o animal e o tutor. "Se a relação não der certo, é porque o ato não foi bem conduzido. Tudo depende da escolha da raça, do tamanho, do espaço físico que ele terá e das condições econômicas da família para prover uma vida digna ao novo membro", afirma.

De acordo com o veterinário, cabe ao responsável pela entrega do pet vacinar, castrar e passar ao futuro dono o perfil comportamental do animal com o qual ele vai lidar. "O afeto do interessado não basta. O bom doador faz um questionário prévio e percebe quando a pessoa não tem estrutura para cuidar. Qualquer empecilho já é motivo para que não haja doação", aponta.

O amor incondicional entre os humanos e as demais espécies é repleto de histórias. Veja na galeria abaixo.

1 | 21 Companheirismo em alto mar O francês Guirec Soudée deu a volta ao mundo de barco ao lado de Monique, sua galinha. As fotos viralizaram nas redes sociais. Veja aqui.

2 | 21 Amor entre crianças e cachorros Perfil no Instagram mostra o amor entre duas crianças e seus cachorros. Conta faz sucesso ao mostrar rotina de crianças crescendo com seus cães. Confira aqui.

3 | 21 Viajando pelo mundo com o cãozinho Quando criança, a italiana Marina Piro queria ser uma fada da floresta, conhecer outros lugares e se aproximar mais da natureza. Aos 20, ela se reaproximou desse sonho, mas de um jeito diferente: resolveu adaptar uma van, transformando-a em uma espécie de casa sobre rodas, e viajar por lugares desconhecidos em companhia do cachorro Odie, adotado de um canil após um momento de "amor à primeira vista".

4 | 21 Gato é vestido todas as noites para jantar especial Maro é um gato de 3 anos que mora com a dona Rie Matsui no Japão. Diferente do que se pode pensar sobre esses felinos domésticos - arredios e que só fazem o que querem -, esse gato é bem tranquilo e, talvez, o mais bem-vestido. Rie, que é apaixonada por fotografia, decidiu vestir Maro para jantares especiais. Confira aqui.

5 | 21 Relação que supera separações Mesmo após separação, homem continua mandando presentes para o cachorro que criou com a ex-esposa. A foto viralizou no Twitter, e Rebecca Hernandez compartilhou o momento com a mensagem: "meu ex e eu nos separamos há dois anos e mesmo assim ele ainda manda presentes de aniversário para o nosso cachorro Apollo".

6 | 21 Hospital permite que cão se despeça de seu dono em estado terminal A cadelinha Mollie foi autorizada por uma hospital na Califórnia a dizer um útlimo adeus ao seu dono, Ryan Jessen, de 33 anos. Ele teve uma hemorragia cerebral e estava internado em estado irreversível.

7 | 21 Cavalo se despede de dono em velório A internet se emocionou com a história de amizade entre um vaqueiro paraibano e um cavalo. Wagner Figueiredo de Lima cuidava de Sereno há oito anos, e parece que a parceria entre os dois também representava muito para o animal. No velório de Wagner, que morreu em um acidente de moto, o cavalo emocionou muita gente ao deitar a cabeça sobre o caixão.

8 | 21 Cão abre a porta para médicos salvarem seu dono Gary Gregory tentou ligar para a emergência após se sentir mal em sua casa, mas não conseguiu fica acordado até que os médicos chegassem. Ele ficou inconsciente por causa de um sangramento interno. Segundo o The Sun, os paramédicos foram até a casa dele, mas não conseguiram abrir a porta. O parceiro de Gregory estava fora e a entrada principal estava trancada. Quem permitiu que eles entrassem e salvassem o paciente foi Megan, a rottweiler de Gregory.

9 | 21 Cães 'invadem' ambulância e hospital para ajudar dono ferido Uma história ocorrida na cidade de Chimbote, no Peru, emocionou e chamou atenção por conta da amizade entre um homem e seus cães. Um morador de rua foi encontrado ferido na rua e socorrido por uma ambulância. Seus dois cãezinhos, porém, se recusaram a ficar longe do homem, e entraram na ambulância.

10 | 21 Grupo de aposentadas tricota roupinhas para galinhas não sentirem frio Um grupo de senhoras aposentadas que vive numa casa de repouso em Boston, nos Estados Unidos, resolveu usar suas habilidades com tricô para fazer suéteres para aquecer galinhas que vivem próximas ao local. Veja as fotos.

11 | 21 Pitbull adotado abraça a dona para agradecer Kayla Filoon, estudante da Temple University, na Filadélfia, é voluntária de um abrigo de animais chamado ACCT Philly. Em determinado momento, ela decidiu que era hora de adotar um cachorro, e escolheu Russ, um Pitbull que havia sido abandonado. Um dia, quando estava fazendo sua lição de casa, seu novo pet chegou perto dela e a abraçou. Uma amiga que mora com ela registrou o momento cheio de amor e fofura.

12 | 21 Escola inclui foto de cão-assistente de aluno em seu anuário O cachorro Alpha acompanha um estudante diabético nas aulas para alertar sobre crises de hipoglicemia

13 | 21 Conheça Nyankichi, o gato mais fotogênico do mundo Bichano acompanha seu dono em viagens pelo Japão e tem um talento natural para sair bem nas fotos. Confira aqui.

14 | 21 Rapaz reencontra cão perdido há dois anos graças a campanha de adoção O XV de Piracicaba, time de futebol do interior de São Paulo, em parceria com o canil da cidade, divulgou, no começo do ano passado, fotos de cães que procuram uma família para tentar facilitar a adoção. A campanha, chamada "Quero ser seu camisa 15", permitiu que o torcedor Daniel Caminaga reencontrasse o seu amigo Bob, que estava desaparecido há dois anos. A foto do Bob foi divulgada em quatro de janeiro de 2017, no Facebook do time de futebol, e, no dia seguinte, Daniel já estava comemorando na rede social o reencontro com seu cãozinho.

15 | 21 Perfil no Instagram faz sucesso ao mostrar amizade entre huskies e recém-nascido Com milhares de seguidores, perfil sobre os cães Rupert e Millie viralizou após mostrar fofuras do cotidiano deles e de um bebê no Reino Unido. Confira aqui.

16 | 21 Cadela vai a estação de trem todos os dias e parece esperar antigo dono Uma cadela de rua em Mumbai, na Índia, chamou a atenção dos passageiros de uma estação de trem: todo dia, quando o trem das 23h vindo de Kalyan passa, ela fica esperando alguém descer. Ela olha todos os vagões atrás de uma pessoa ou algo que nunca chega.

17 | 21 Menino e cachorro com vitiligo se encontram e ficam amigos Carter tinha problemas de confiança por causa de sua condição de pele, até conhecer seu novo amigo Rowdy, um cachorro de Oregon com a mesma característica.

18 | 21 Cachorro se recusa a largar dono após homem sofrer acidente As fotos de um cachorro abraçado ao seu dono após um acidente emocionaram a internet. O flagra foi feito em Bahía Blanca, na Argentina, onde Jesus Hueche, de 28 anos, caiu de uma altura de 6 metros e foi prontamente abraçado por seu bichinho de estimação. Hueche sofreu a queda enquanto podava uma árvore na frente de sua casa. Após cair, o homem bateu fortemente a cabeça no chão e desmaiou. O cãozinho, chamado Tony, não largou o dono mesmo depois da equipe médica chegar.

19 | 21 Ultramaratonista adota cachorrinha que correu com ele por 123 quilômetros Enquanto corria a ultramaratona de 250 quilômetros no deserto de Gobi, na China, Dion Leonard ganhou a companhia de uma cachorrinha. Agora chamada de Gobi, a cadela correu 123 km do percurso com o novo dono. Além disso, para conseguir levar a nova amiga para casa, Dion Leonard fez uma campanha de financiamento coletivo.

20 | 21 Cachorro segue cortejo que leva dona ao funeral Na Malásia, o cortejo do funeral de uma senhora foi seguido por Bobby, seu animal de estimação. O cãozinho fez, sozinho, ao lado dos carros, o trajeto de três quilômetros. Após chegar ao cemitério, o cão deitou-se perto da cova e não quis mais sair.

21 | 21 Cadela resgatada de criadouro vivia assustada e não parava de tremer - até que foi adotada A inglesa Claire Stokoe se apaixonou pela foto de uma Chihuahua ao lado de uma lata de legumes em conserva, postada no Facebook. O animal estava com um olhar triste e assustado, após ser resgatada de uma situação de maus tratos. Assim, Stokoe resolveu adotar a cadela, que foi batizada como Brie.

Assim, o especialista orienta que os interessados em adotar procurem ONGs que trabalhem com o resgate de animais. "Organizações como a Amparar e o Instituto Meio Ambiente e Proteção Animal ( Mapaa ) realizam um trabalho íntegro e dão toda a assistência para uma adoção segura e responsável", aponta.

Com quase 30 anos de experiência no ramo, Morais expõe que os pets idosos, deficientes e os de pelagem pretas são os mais rejeitados. "As famílias preferem filhotes branquinhos, pequenos e de olhos claros. A discriminação é como a de crianças nos orfanatos, não há diferença", destaca.

No entanto, o veterinário explica que os animais domésticos de idade avançada costumam ser mais gratos, tranquilos e têm um comportamento melhor pelos hábitos que construíram ao longo da vida. Quanto aos com deficiência, ele diz: "é possível ter um amor incondicional e construir uma amizade com qualquer pet, independentemente das condições físicas dele. Não há desvantagem, o que existe é o preconceito", conclui.

A relação entre os bichos também envolve muito carinho e parceria. Confira aqui.