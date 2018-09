Aeroporto de Denver, nos EUA, faz anúncios brincando com teorias da conspiração

Aeroporto de Denver, no Colorado, é alvo de muitas teorias da conspiração. Foto: REUTERS/Larry Downing

O Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado, Estados Unidos, é famoso alvo de muitas teorias da conspiração e a administradora do local resolveu brincar com isso. O aeroporto está passando por uma grande reforma e os pôsteres que anunciam isso abusaram de símbolos misteriosos, ilustrações de E.Ts e trocadilhos com as teorias mais famosas.

"Novas concessões? Ou novas conspirações?", questiona um dos pôsteres. Em outra imagem, há a imagem de um E.T. e um texto que diz: "Sim, o aeroporto tem alguns segredos. Desde sua abertura em 1993, há rumores e teorias sem fim. Dizem que há túneis subterrâneaos que levam a uma reunião secreta para a elite mundial. Nosso cavalo azul é amaldiçoado. Alguns areditam que estamos conectados a Nova Ordem Mundial, à maçonaria, e que somos casa de reptilianos. Saiba a verdade em DENfiles.com".

O site, na verdade, leva a uma página que detalha como será feita a obra no aeroporto, e tudo não passa de uma brincadeira sobre as dezenas de mistérios que cercam o local.

'Construção? Ou acobertamento?' e 'Nós estamos criando o melhor aeroporto do mundo? Ou nos preparando para o fim do mundo?' são algumas das frases vistas nos cartazes do aeroporto

Algumas das teorias sobre o aeroporto começam em sua planta: por vista aérea, o formato dos corredores do local se assemelham a uma suástica. Outro ponto bastante intrigante é que há uma pedra na parte central em que se lê o nome do prefeito e do governador que inauguraram o aeroporto, junto a uma dedicatória e... um dos símbolos da maçonaria.

Além disso, um homem que trabalhou na construção do aeroporto alegou em 2013 que o aeroporto demorou a ser construído porque cinco prédios maçons foram construídos na parte subterrânea do aeroporto. Outros trabalhadores também disseram que há uma grande rede de túneis.

Outro ponto alvo de especulações é o cavalo azul com olhos vermelhos chamado Mustang, que fica na entrada do aeroporto. As teorias têm tamanha força que ele foi apelidado de Blucifer. Muitos especulam que ele representa os quatro cavaleiros, citados no livro de Apocalipse da Bíblia.