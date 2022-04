'Adote um cão idoso': Depois de conhecer seu melhor amigo, homem cria lar para cãezinhos mais velhos

Russel Cloth criou o Shep's Place Senior Dog Sanctuary, que leva o nome do seu cãozinho Shep. Foto: Instagram / @shepsplaceseniordogsanctuary

Já pensou em adotar um cãozinho idoso?

Foi assim que o professor de física Russel Cloth conheceu o seu melhor amigo: Shep. O norte-americano fazia trabalho voluntário em um lar de cães e se sentia muito incomodado com a quantidade de animaizinhos que eram descartados quando chegavam à velhice. O desconforto o levou a criar o Shep's Place Senior Dog Sanctuary — um lar para cachorros idosos.

Hoje, Russel resgata animais abandonados na rua e tenta conseguir um novo lar para esses cães. Ele criou uma página no Instagram para mostrar um pouco do cotidiano dos moradores do lar, que também serve de vitrine para que possíveis tutores possam conhecer seus novos amiguinhos. “A qualidade de vida de um cão é nosso maior objetivo no Shep's Place, com amplo tempo de brincadeira, liberdade de movimento e interação humana carinhosa”, diz o tutor, em uma publicação.

“Acreditamos que nossos amigos de focinho de prata merecem aproveitar suas vidas e serem eles mesmos enquanto puderem. O objetivo é fornecer um lar para os cães, tirá-los de seus canis e deixá-los passear pela casa, brincar no quintal ou dormir, como quiserem.”

O santuário conta com a ajuda de sete voluntários humanos e nove cãezinhos moram no local, enquanto não conseguem uma família definitiva.