Adolescente gasta quase R$ 5 mil por mês para ser 'Barbie da vida real'

A jovem começou sua 'transformação' aos 16 anos e quer fazer mais cirurgias para ficar parecida com a boneca Barbie. Foto: instagram/lolotabella

Uma adolescente contou que gasta cerca de R$ 4.500 por mês em cosméticos e tratamentos estéticos para se transformar em uma "Barbie da vida real". Gabriela Jirackova, da República Tcheca, tem apenas 18 anos e usa o dinheiro dos pais para colocar enchimentos de lábios, apliques no cabelo e comprar maquiagem permanente que lhe dão a aparência de uma boneca viva.

Segundo ela, é tudo para se sentir mais "sexy". A jovem começou com essa transformação aos 16 anos e fez, recentemente, uma cirurgia para aumentar os seios. Ela disse que gostaria de fazer mais operações e implantes, além de remover algumas costelas e colocar mais silicone nos seios.

Jirackova tem 20 mil seguidores no seu Instagram e posta dezenas de fotos com visuais parecidos com os da boneca. Sua inspiração vem de outras Barbies da vida real e de sua coleção de bonecas, contou ao jornal inglês Daily Mail. Ela rebate as críticas dizendo que não acredita em um visual natural.

"O fato de gostar de beleza artificial não significa que tenha baixa autoestima", afirma. "Acho que quase não há nada natural hoje em dia. Passo três horas e meia todos os dias me preparando. Manter minha imagem é difícil", falou.

