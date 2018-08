Adolescente de 16 anos é empurrada de ponte e fica seriamente ferida

Uma adolescente de 16 anos ficou seriamente ferida após ser empurrada de uma ponte de aproximadamente 18 metros de altura. Jordan Holgerson estava no parque Moulton Falls, em Yacolt, Washington, com um grupo de amigos.

O momento foi filmado e publicado nas redes sociais e, no vídeo, é possível ver a adolescente na beira da ponte pronta para pular, mas ela hesitou e disse que não iria. Em seguida, alguém a empurra e a jovem cai na água, fazendo um forte barulho.

Jordan teve cinco costelas quebradas e diversos ferimentos internos na traquéia, esôfago e pulmão. Ela foi levada ao hospital e passa bem, mas a mãe da jovem mostrou preocupação com o episódio. “Ela tem sorte de não estar paralítica ou morta. Torcemos para ela se recuperar bem e não ter lesões permanentes”, disse em entrevista ao The Daily News. A mãe também afirmou que a responsável já foi identificada: “Ela é uma adulta. Poderia ter matado minha filha”.

Segundo o chefe de bombeiros de Clark County, Ben Peeler, é proibido pular daquela ponte, já que existem pedras no fundo do rio e diversas pessoas já se machucaram por ali.

