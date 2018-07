Acusado de roubar casa esquece de dar descarga e é descoberto pelo DNA

Jensen, de 42 anos, foi identificado através do DNA e do banco de dados nacional na Califórnia Foto: Ventura County Sheriff's Office/via EFE

VENTURA, Califórnia, EUA – Um homem acusado de invadir e furtar pertences de uma casa no sul da Califórnia foi preso após a polícia descobrir DNA que ele havia deixado no vaso sanitário de um banheiro. Os investigadores divulgaram nesta terça-feira, 8, que o suspeito “fez suas necessidades e esqueceu de dar a descarga” ao invadir a residência na cidade de Thousand Oaks.

O descuido permitiu à polícia coletar a evidência e conduzir um teste de DNA que levou ao perfil do ladrão. Após consultar a base de dados nacional de DNA, os detetives descobriram o suspeito na casa dele, na cidade próxima de Ventura.

Andrew David Jensen, de 42 anos, foi preso no dia 28 de julho por roubo de primeiro grau. A fiança foi determinada em US$ 180. A defesa do preso não foi encontrada para comentar o assunto, conforme a agência de notícias Reuters.

O detetive Tim Lohman, da polícia de Ventura, disse que esse é o primeiro caso do qual já ouviu falar em que um suspeito foi identificado através de evidência coletada em um vaso sanitário.

“Quando as pessoas pensam em DNA, normalmente pensam em fios de cabelo ou saliva”, comentou. Jensen deve ser ouvido por um juiz nesta quarta-feira, 9.