Ação vai tornar uma estudante governadora de New Hampshire por um dia

O governador de New Hampshire anunciou a criação de uma ação em que estudantes poderão ocupar o seu cargo por um dia Foto: Mary Schwalm/AP

Chris Sununu, governador do Estado norte-americano de New Hampshire, anunciou na última quarta-feira, 28, uma ação que vai escolher uma estudante de ensino fundamental ou médio para ocupar o seu cargo por um dia.

Como parte das comemorações do mês de história das mulheres no país, as estudantes podem mandar respostas escritas ou um vídeo de um minuto explicando o que faria se fosse governadora por um dia. As inscrições vão até o próximo dia 30 de abril.

Na apresentação do projeto, Sununu disse que o objetivo da ação é mostrar que mulheres podem ocupar o cargo e inspirá-las a exercer liderança no dia-a-dia e talvez entrar para a política como forma de ajudar a sociedade.

“Como pai de uma garota, é importante que a próxima geração de mulheres de New Hampshire se sinta empoderada para exercer liderança”, disse o governador, segundo a agência Associated Press.